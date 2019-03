Frontale contro un albero: morto un 25enne

Una tragedia ha scosso domenica sera tutta la città di Filottrano. Un ragazzo di 25 anni è morto mentre era alla guida della sua Volkswagen Golf. Il giovane, intorno le 21.30, stava viaggiando in via Frascatale quando per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del suo veicolo è si è schiantato contro un albero, per poi rovesciarsi. Ad estrarlo dalle lamiere sono stati i vigili del fuoco, intervenuti poco dopo insieme ai sanitari del 118. Inutili però i tentativo di rianimarlo: per lui non c'era più niente da fare.

AGGIORNAMENTO - L'auto ha sbandato e poi è finita nella scarpata, così è morto Nicola