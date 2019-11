In moto si schianta contro un furgoncino, 16enne grave: caos traffico

Schianto da paura e caos traffico in centro, questa mattina attorno alle 9. Un ragazzo di 16 anni, in sella alla sua moto, è finito contro un mezzo di una ditta privata. Ora è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Torrette.

L’incidente è avvenuto in corso Stamira, all’altezza del civico 23, poco prima dell’intersezione con via Podesti. Il giovane, di nazionalità peruviana, ha tamponato violentemente il mezzo che era fermo ed è volato dalla moto. Non era cosciente all’arrivo dei soccorritori. Il primo a prestare aiuto è stato un volontario della Croce Gialla che stava svolgendo servizio di taxi sanitario e ha dato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenute l’automedica con il medico rianimatore e un’ambulanza della Croce Gialla che ha trasportato il 16enne a Torrette in codice rosso. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi dell’incidente.

Pesanti i disagi per la circolazione: si sono formate file lunghissime. nel centro che si prepara all'inaugurazione del BiAnconatale e all'accensione dell'albero in piazza Roma. Bloccato tutto corso Stamira, oltre alle strade circostanti.