Agganciato da un'auto, batte la testa sul parabrezza e vola per alcuni metri

L'auto l'ha urtato e poi l'ha sbalzato per alcuni metri. Ora è ricoverato in gravi condizioni a Torrette, ma non è in pericolo di vita, il pensionato investito questo pomeriggio ad Agugliano.

L'incidente si è verificato attorno alle 17,30 in via De Gasperi, nei pressi dell'elettrauto. Subito sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica di Torrette e la Croce Gialladi Agugliano. Il 67enne stava percorrendo la strada molto buia, priva di marciapiede e scarsamente illuminata, quando un'auto l'ha agganciato e investito. Nell'urto, il pensionato ha battuto la testa contro il parabrezza e poi è volato per alcuni metri sull'asfalto.

Quando sono arrivati i soccorritori era cosciente, ma è stato portato in codice rosso a Torrette per il trauma cranico e la dinamica dell'incidente. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri.