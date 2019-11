Sbanda ed esce di strada, poi finisce in un campo: paura per un giovane automobilista

Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada. È accaduto attorno alle 7.30 di ieri, mercoledì 6 novembre, in via La Costa a un 20enne residente a Falconara, che scendeva verso via Marconi a bordo della sua Fiat Panda. Il giovane, in presenza di un altro veicolo in uscita da un passo privato, ha prima invaso l'opposto senso di marcia, poi ha sbandato a sinistra ed è finito in un campo.

Sul posto gli uomini della polizia locale hanno dovuto interrompere temporaneamente la circolazione, per consentire ai vigili del fuoco di recuperare l'utilitaria e per i rilievi. Il giovane automobilista è stato accompagnato al pronto soccorso dalla Croce Gialla di Falconara. Il 20enne ha riferito agli agenti di aver sbandato per evitare l'impatto con un veicolo che stava uscendo da una strada laterale, una ricostruzione che è tuttora al vaglio della polizia locale.