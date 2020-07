Fa cadere uno scooter e scappa con il furgone, rintracciato dai carabinieri: era ubriaco

FALCONARA - Ieri sera, poco dopo la mezzanotte, in via Marconi a Falconara un operaio anconetano di 67 anni alla guida di un furgone, nell’effettuare una manovra, ha urtato uno scooter in sosta facendolo rovinare a terra e poi è scappato. Il proprietario del ciclomotore ha subito chiamato il 112, indicando il numero di targa del furgone.

Nel giro di pochi minuti è stato rintracciato da una pattuglia del Norm in via Saline, nei pressi di Casine di Paterno. Il conducente è apparso subito ubriaco agli occhi dei militari: sottoposto ad alcoltest, aveva un tasso di 2,21 g/l, oltre 4 volte il limite consentito. Per questo il 67enne è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza e gli è stata ritirata la patente. Il furgone è stato affidato al proprietario, giunto sul posto.