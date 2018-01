Incidente, finisce in una scarpata e si ribalta: automobilista estratto dalle lamiere

Incidente nella notte tra sabato e domenica, in via Santa Maria di Falconara Marittima sulla provinciale 9 direzione Agugliano. Per cause in fase di accertamento, una Fiat Panda è finita nella scarpata al lato dalla sede stradale per poi rovesciarsi.

I vigili del fuoco hanno estratto una donna che era rimasta bloccata all’interno della vettura. Ricevute le prime cure sul posto è stata trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso. I pompieri hanno poi messo in sicurezza l'area e la vettura alimentata a metano.