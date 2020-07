Cammina nel buio, un'auto lo centra in pieno: giovane lotta per sopravvivere

FALCONARA - E’ ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Torrette un ragazzo di 23 anni, originario dell’Iran, investito ieri sera a Castelferretti in via Marconi. Il giovane stava passeggiando sul ciglio della strada, nel buio della notte (erano circa le 23) quando un’auto, condotta da un uomo, l’ha falciato.

L’automobilista, sotto choc, si è subito fermato e ha allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 che ha portato il ferito d’urgenza a Torrette. Ha riportato un profondo trauma cranico e nella notte è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Ora è ricoverato in prognosi riservata nella divisione di Rianimazione e lotta tra la vita e la morte. Sull’incidente indaga la polizia stradale.