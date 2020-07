Scontro bici-auto, ciclista viene investito: è ricoverato in gravi condizioni

FALCONARA - Schianto a Rocca Priora, un ciclista è ricoverato in gravi condizioni a Torrette. E’ successo attorno alle 13. Per cause in corso d’accertamento da parte della polizia stradale, un’auto ha investito un ciclista in prossimità della raffineria Api. Subito sono stati allertati i soccorsi. Dalla base di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza, ma il medico del 118 che nel frattempo era giunto sul posto con l’automedica ha annullato l’intervento di Icaro-01, provvedendo al trasporto in ambulanza del ferito al pronto soccorso di Torrette con un codice rosso.

