Si ribaltano con l'auto, paura per due ragazzi: traffico in tilt sulla Flaminia

Incidente da brividi sulla Flaminia, all’altezza dell'incrocio con via XX Settembre, poco dopo la stazione ferroviaria di Falconara.

Per motivi al vaglio della polizia locale, un’auto si è ribaltata su un fianco dopo aver urtato una Renault in sosta, di proprietà di un falconarese. A bordo della Fiat 500 di colore bianco, rimasta in bilico al centro della carreggiata, c’erano due studenti senigalliesi di 18 anni, rimasti fortunatamente illesi. Sono stati comunque visitati dal 118, intervenuto con un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona insieme ai vigili del fuoco. Forse lo spettacolare incidente, avvenuto sotto gli occhi di numerosi passanti, è stato provocato da un momento di distrazione del conducente, che è stato multato dai vigili e tramite l'assicurazione dovrà risarcire i danni causati all'auto contro cui è andato a finire. I due giovani sono usciti autonomamente dal veicolo. L'alcoltest a cui sono stati sottoposti ha dato esito negativo.

Pesanti i disagi per la circolazione: attorno alle 13,30 il traffico si è bloccato per consentire le operazioni di soccorso. Gli agenti della polizia locale, per condurre i rilievi, hanno dovuto interrompere la circolazione lungo via Flaminia. La dinamica esatta dell’incidente sarà chiarita anche grazie ai filmati delle telecamere installate nella zona dal Comune di Falconara. Nei giorni scorsi la videosorveglianza comunale ha già permesso di ricostruire la dinamica di due incidenti gravi quasi in tempo reale.