Incidente, l'auto perde il controllo e si ribalta: ferita una donna

Incidente stradale questa mattina a Falconara Marittima dove una Fiat Panda a metano si è ribaltata dopo aver perso il controllo. Il veicolo stava viaggiando in via Barcaglione, quando per cause ancora da chiarire si è rovesciato più volte.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e recuperato la conducente del mezzo, trasportata poi dai sanitari del 118 al pronto soccorso. La viabilità non ha subito disagi.