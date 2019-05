Si schianta contro l'ambulanza, poi fugge ed abbandona la sua auto

Provoca un incidente stradale scontrandosi contro un'ambulanza della Croce Gialla di Chiaravalle, poi abbandona li suo veicolo e tenta di allontanarsi. Protagonista della vicenda un 49enne di Marzocca, rintracciato poco dopo dai Carabinieri di Falconara.

I due mezzi si trovavano nella serata di ieri lungo la SS76, quando all'incrocio con via Clamentina, l'Audi A4 condotta dal 49enne si è schiantata contro l'ambulanza. Il conducente del mezzo ha pensato bene di allontanarsi subito ed ha abbandonato la sua auto in via Fiumesino. I Carabinieri però non ci hanno messo molto a rintracciarlo ed in meno di un'ora lo hanno raggiunto. Il pretest per scoprire se guidava sotto effetto di alcolici è risultato negativo. Nonostante questo il 49enne si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti necessari e per questo è stato denunciato per rifiuto di accertamento per la guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti. Per lui anche la patente ritirata. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.