Incidente nella notte, schianto tra due vetture: automobilista estratto dalle lamiere

Incidente stradale nella notte lungo la Strada Provinciale 16 tra Fabriano e Sassoferrato. Per cause ancora da chiarire due auto di sono scontrate tra di loro. Un automobilista è rimasto gravemente ferito ed è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. L'altro invece ha riportato solo alcune ferite. Le vetture sono state messe in sicurezza così come tutta l'area interessata. La strada invece è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO