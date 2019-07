Paura in superstrada, tir che trasporta benzina si schianta all'entrata della galleria

Nella notte, alle 2,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Fabriano, sulla Superstrada 76 località Albacina in direzione Ancona, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, l’autista di un autoarticolato adibito al trasporto di benzina ha perso il controllo dell’automezzo finendo sopra il new jersey. I vigili del fuoco hanno ripristinato il new jersey e prestato assistenza al soccorso stradale durante il recupero dell’autoarticolato. Per fortuna nessuno è rimasto feerito. La strada in direzione Ancona è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento.