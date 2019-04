Nella scarpata dopo lo scontro con un furgone, rimane incastrato tra le lamiere

FABRIANO - Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco dono dovuti intervenire a Morello di Fabriano per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un autocarro si è scontrato con un furgone, entrambi finiti nella scarpata al lato della sede stradale. i vigili del fuoco hanno soccorso l’autista del furgone incastrato all'interno della cabina di guida. L'uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso di Fabriano in eliambulanza.

L’autocarro trasportava rifiuti ospedalieri ed i vigili del fuoco hanno richiesto l’intervenuto del nucleo N.B.C.R. (nucleare, biologico, chimico, radiologico) per monitorare le operazioni di recupero e trasferimento del carico speciale.