Sbanda e finisce in una scarpata, l'auto poi si ribalta: dentro madre e figlia

Incidente stradale ieri pomeriggio, alle ore 16,30 circa, a Collegiglioni di Fabriano. Per cause in fase di ricostruzione, due donne, madre e figlia con la propria sono finite nella scarpata dopo aver centrato un albero. I vigili del fuoco hanno lavorato diverso tempo per poter estrarre le due donne, poi consegnate al personale medico del 118 intervenuto in eliambulanza. Successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’intervento.