Perde il controllo e si schianta a tutta velocità contro un palo

Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri pomeriggio da un automobilista fabrianese, rimasto coinvolto intorno alle 13 in un incidente stradale in via IV Novembre, a Fabriano. L'uomo, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua auto finendo a tutta velocità contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area ed il mezzo coinvolto. Per l'automobilista tanto spavento ma non avrebbe subito gravi conseguenze.