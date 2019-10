Elia ucciso dalla moto di un ubriaco, il centauro indagato per omicidio stradale

Era ubriaco quando, in sella alla sua Harley Davidson, si è schiantato contro lo scooter di Elia Corrina, il 17enne osimano che ha perso la vita nel drammatico incidente avvenuto domenica sera a Campocavallo, all’incrocio tra via Bachelet e via Jesi, mentre tornava a casa dopo una serata trascorsa con gli amici al circolo. Per questo la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del centauro recanatese di 42 anni, uscito illeso dallo schianto, mentre all’ospedale, con ferite lievi, è finita la donna che viaggiava con lui, una 36enne. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti: sicuramente l'incidente è stato provocato da una mancata precedenza.

Gli accertamenti svolti dalla polizia stradale di Ancona, con i colleghi del distaccamento di Senigallia, ha portato alla luce la verità: il 42enne si era messo alla guida della sua potente moto nonostante avesse bevuto. E’ risultato infatti positivo con un tasso alcolemico di 1,08 g/l, il doppio rispetto al limite consentito dalla legge. Di qui la denuncia a piede libero per omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza.

E oggi è il giorno dell’addio a Elia: gli amici e tanti compagni di scuola del 17enne, che frequentava il V liceo linguistico dell’istituto superiore Corridoni Campana, parteciperanno ai funerali che si terranno alle 15 nella chiesa della Sacra Famiglia di Osimo. Le bandiere della scuola, oggi, sono state listate a lutto.