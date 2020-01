Amiche uccise dall'auto di un ubriaco, l'autopsia: «Ferite gravissime alla testa»

Una è morta per un gravissimo trauma cranico, l’altra per una frattura della prima vertebra cervicale. Elisa Rondina e Sonia Farris sono state travolte entrambe dall’auto di Massimo Renelli.

Almeno una di loro è stata proiettata sul Cofano della Fiat Grande Punto del camionista 47enne, agli arresti domiciliari per omicidio stradale plurimo aggravato, sfondando il parabrezza. Ma prima entrambe avrebbero battuto la testa contro il guardrail, su cui sono state trovate tracce di sangue, per poi essere catapultate in un campo, a circa 12 metri di distanza dal punto dell’impatto. Viste le ferite riportate, anche fossero state soccorse immediatamente, non sarebbero sopravvissute le due amiche fanesi che hanno trovato la morte all’uscita dalla discoteca Megà di Senigallia, la notte dell’Epifania.

E’ questo l’esito della doppia autopsia svolta dal medico legale Manuel Papi a Torrette. Ferite compatibili con l’investimento da parte del 47enne senigalliese, ma su questo non c’erano dubbi. L’uomo, arrestato dalla polizia stradale, era ubriaco quando è uscito dalla discoteca, a giudicare dai due alcoltest eseguiti a distanza ravvicinata che hanno dato riscontro positivo: 2,02 g/l il primo e 1,93 g/l il secondo. L’autotrasportatore non si è più ripreso dallo choc: ha chiesto al giudice e ai suoi legali di poter incontrare le famiglie delle due vittime, la parrucchiera 34enne Sonia Farris e la maestra 43enne Elisa Rondina. Le salme sono state restituite alle famiglie e i funerali dovrebbero tenersi domani (sabato 11 gennaio) a Calcinelli, in due momenti distinti.



