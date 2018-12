Marisa stava attraversando sulle strisce pedonali, presto la verità da un testimone

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali Marisa Evangelisti, l’85enne di Torrette falciata ieri pomeriggio da un tir in uscita dalla rotatoria di via Conca, davanti al McDonald’s, in direzione Flaminia. E’ quanto emerge dai primi rilievi stradali effettuati dagli agenti della Polizia Municipale, intervenuta sul luogo dell’incidente stradale mortale con più di 6 pattuglie. E’ una prima ipotesi, che dovrà comunque trovare ulteriori conferme attraverso altri riscontri oggettivi, in particolare 2: le testimonianze e le immagini delle telecamere. Già requisiti i filmati delle spycam del fast food McDonald’s, mentre oggi i vigili dorici sono tornati a Torrette per capire se ci possano essere altre telecamere in prossimità del luogo dell’investimento, considerando anche che a pochi metri da lì c’è il centro civico dove vi è anche una banca. Ma un’altra importante fonte potrà essere un testimone, già identificato e che nelle prossime ore verrà ascoltato alla caserma delle Palombare.

Intanto la Procura di Ancona ha iscritto nel registro degli indagati il camionista albanese, accusato di omicidio stradale. Non è stata disposta l’autopsia sulla salma dell’anziana che dunque è già a disposizione della famiglia.