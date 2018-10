Stava parlando al cellulare quando è stata investita da un’auto. E’ successo ieri intorno alle 20 in via 29 settembre. La donna di 73 anni stava attraversando la strada proprio all’altezza della statua vicino all’ingresso della Banca d’Italia quando è arrivata una Fiat Punto che l’ha centrata in pieno. Il primo a soccorrerla un operatore della Croce Rossa, poi sul posto sono arrivati i volontari della Croce Gialla di Ancona insieme all’automedica. La donna, che è sempre stata cosciente, è stata trasportata in ospedale in condizioni non gravi.

Gallery