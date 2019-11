Investita nel parcheggio dell'università, resta incastrata sotto l'auto: è grave

Investita nel parcheggio dell’università, è grave una giovane. Il fatto è avvenuto intorno alle 19, nel parcheggio della facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche.

La giovane, una 19enne, si trovava in strada quando è stata investita da un’auto ed è rimasta incastrata sotto il veicolo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per sollevare la macchina e consentire ai volontari della Croce Gialla di Ancona di trasportare la ferita in codice rosso avanzato all’ospedale.