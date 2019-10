Donna investita da un'auto lungo il corso, finisce in ospedale

Investita da un’auto, finisce in ospedale. E’ quanto successo ieri sera in corso Carlo Alberto intorno alle 22 quando, all’altezza dell’ex cinema Coppi, un uomo al volante di una Ford ha investito una donna di 40 anni circa. La donna è sbalzata in una siepe.

E’ stata soccorsa dall’automedica del 118 e dall’ambulanza della Croce Gialla di Ancona, i cui volontari l’hanno trasportata al Pronto Soccorso, per fortuna non in gravi condizioni.