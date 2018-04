Incidente sulla Direttissima, si schianta contro un albero e rimbalza nel fossato

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 01:00 di questa notte, ad Ancona, sulla Direttissima del Conero dove si era verificato un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, un ragazzo alla guida Kia Rio, aveva perso il controllo del veicolo finendo contro un albero e successivamente rimbalzando nella scarpata del lato opposto della corsia.

I vigili del fuoco lo hanno soccorso ed affidato alle cure del personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza la vettura alimentata a GPL.