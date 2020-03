Il traffico è azzerato, ma gli incidenti non mancano: camion finisce contro un autobus

Il traffico cittadino è quasi azzerato (o almeno dovrebbe) per l’ordinanza sul Coronavirus, eppure non mancano gli incidenti stradali, come quello avvenuto stamattina attorno alle 11 in Largo XXIV Maggio. A scontrarsi, un autobus e un camion.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, anche se l’impatto, provocato da una mancata precedenza, non è stato lieve, a giudicare dai danni riportati nella parte anteriore dal mezzo della Conerobus che da piazza Cavour si stava immettendo in via Vecchini.

Illesi sia l’autista del bus, che era praticamente vuoto, sia il conducente del furgone di Civitanova. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia dei vigili urbani, rigorosamente con mascherine sul volto.

