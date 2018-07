Perde il controllo e si schianta nella scarpata, 4 i ragazzi in ospedale

Incidente stradale intorno alle 21.30 di ieri (domenica) a Corinaldo in via Nevola. Un ragazzo alla guida di una vettura ha perso il controllo finendo nella scarpata. I vigili del fuoco hanno soccorso i quattro ragazzi che erano a bordo dell'automobile affidandoli al personale del 118. Tre ragazzi sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso di Senigallia mentre il più grave è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette. Le sue condizioni sono serie ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.