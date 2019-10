Sbatte contro il parapetto, l'auto distrutta rimane in bilico: tragedia sfiorata

Incidente stradale questa mattina, poco prima delle 8, lungo la strada provinciale Corinaldese, sul ponte che costeggia il fiume Nevola. Per cause ancora in fase di accertamento un uomo ha perso il controllo dell'auto e, dopo aver urtato il parapetto posto al lato della carreggiata, è rimasto in bilico rischiando di precipitare.

Sul posto vigili del fuoco ed operatori del 118. L'automobilista è per fortuna uscito illeso e non ha riportato ferite. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.