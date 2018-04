Incidente stradale, maxi tamponamento tra auto: 5 gli automobilisti feriti

Maxi tamponamento ieri pomeriggio lungo la Strada Provinciale Corinaldese al km 7170. Per cause ancora da chiarire 5 auto si sono scontrate tra di loro. Dodici le persone rimaste coinvolte con i soccorritori che hanno dovuto trasportare cinque feriti in ospedale. Gli automobilisti rimasti coinvolti sono tutti residenti tra Corinaldo e Trecastelli. Nessuno di loro per fortuna sarebbe però in gravi condizioni. Sul posto anche la Polizia ed i vigili del fuoco.