Incidente, auto si schianta con una recinzione e si ribalta: feriti due automobilisti

Incidente stradale sabato sera sulla Corinaldese all'altezza di Ponte Lucerta. Per cause in fase di accertamento una Fiat Musa ha perso il controllo andando prima a sbattere contro una recinzione, urtando poi un'altra auto in transito ed infine rovesciandosi più volte rimanendo capottata.

Le due occupanti delle vetture sono rimaste ferite e sono state trasportate dal personale del 118 al pronto soccorso di Jesi e Senigallia per accertamenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture incidentate e prestato assistenza fornendo illuminazione ai Carabinieri durante i rilievi di legge. Il traffico ha subito un leggero rallentamento.