Schianto sulla Corinaldese, auto contro moto: centauro in gravi condizioni

Incidente stradale, sabato pomeriggio, sulla Corinaldese all'altezza di via Ghirola a Trecastelli. Ad avere la peggio un motociclista che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Non è ben chiara ancora la dinamica che ha visto l'uomo, in sella al proprio motociclo, schiantarsi contro una Volkswagen.

Sul posto è atterrata l'eliambulanza e l'automedica del 118. Dopo i primi accertamenti il codice è stato declassato a giallo, con il motociclista che ha si riportato gravi ferite ma che per fortuna non è in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri, anche se si sospetta una mancata precedenza da parte di uno dei due veicoli.