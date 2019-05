Si schianta all'incrocio sotto gli occhi di un amico, grave un quindicenne

Schianto da paura al Coppo. Un ragazzo di 15 anni, in sella a uno scooter, è rimasto gravemente ferito nello scontro con un’auto all’incrocio tra via Saragat e via Valcastagno. L’adolescente ha riportato una frattura scomposta alla gamba. Non ha mai perso conoscenza, ma è stato trasportato all’ospedale di Torrette con un codice di massima gravità dall’eliambulanza, intervenuta sul posto con un mezzo della Croce Bianca di Numana.

L’incidente è avvenuto attorno alle 13,30. Il 15enne tornava da scuola insieme a un amico, che in sella alla propria moto ha assistito alla drammatica scena. A bordo del suo Piaggio Typhoon percorreva via Saragat in direzione Montefreddo quando all’incrocio con via Valcastagno si è scontrato con una Megane Scenic condotta da un uomo, rimasto illeso. L’impatto è stato violento, ma il ragazzo, che urlava dal dolore per la gamba spezzata, non ha mai perso conoscenza fino all’arrivo dei soccorritori. Ora è ricoverato a Torrette, ma non è in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, polizia municipale e carabinieri.