Contromano perde il controllo e abbatte un palo della luce

Imbocca la corsia riservata ai mezzi pubblici contromano, perde il controllo del mezzo e si schianta contro un palo dell’illuminazione che viene completamente divelto dal marciapiede. L’incidente stradale è avvenuto ieri sera intorno alle 21 in via Gioberti, a 2 passi dall’incrocio con via del Castellano. Solo un’auto coinvolta: una Lancia Y condotta da un 40enne anconetano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori della Croce Rossa, che hanno trasportato l’uomo in ospedale in codice verde.