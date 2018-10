Malore fatale al volante, sbanda e muore sul colpo

Non hanno potuto far nulla i soccorritori intervenuti ieri sera a Civitanova, sulla rotatoria del Trialone. Poco prima infatti, intorno alle 22, un uomo di 65 anni era stato colto da un malore mentre si trovava alla guida del suo veicolo, non troppo distante dal distributore dell'Agip. Dopo essersi sentito male l'automobilista aveva battuto violentemente con la sua Mercedes contro le transenne. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Stradale. Purtroppo l'uomo era già morto.