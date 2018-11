Ancora cinghiali: attraversano la strada e l'impatto è inevitabile

Un altro branco, l'ennesimo, di cinghiali ad attraversare la strada e ben quattro auto incidentate. È successo ieri sera nel territorio del Comune di San Ginesio. Tra i mezzi solo uno è riuscito a evitare, per poco, l'impatto. Per le altre auto non c'è stato nulla da fare. Per fortuna non si registrano feriti tra gli occupanti. L'episodio porta di nuovo alla ribalta il problema del proliferare indisturbato degli ungulati nella nostra regione.

Tema ieri dibattuto in Consiglio regionale dove è stato messo mano alla legge sulla caccia per aggirare la sospensiva del Consiglio di Stato che recentemente aveva messo ko il calendario venatorio regionale e la possibilità di cacciare i cinghiali nei siti Natura 2000. Oltre agli incidenti stradali i danni più ingenti sono provocati alle colture. La Regione, negli ultimi 5 anni, ha speso 3 milioni di euro per i danni agli agricoltori. Più un altro milione per risarcire gli automobilisti.