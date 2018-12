Il cinghiale attraversa la strada, l’auto finisce contro un albero: ragazza in ospedale 

Ha sterzato all’ultimo secondo per evitare un cinghiale che le stava tagliando la strada e sua auto è finita contro un albero. Paura domenica pomeriggio lungo via del Castellano dove una ragazza di 26 anni è rimasta ferita lievemente ed è stata portata in pronto soccorso. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona insieme a due pattuglie della polizia stradale.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 17,30 la ragazza stava guidando la sua Citroen C4 quando la presenza del cinghiale l’ha costretta a compiere una manovra improvvisa all’altezza della sede dei missionari Saveriani. Automobile distrutta nella parte anteriore mentre fortunatamente la conducente se l’è cavata con poco più di uno spavento.