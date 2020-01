Investito da un'auto, arriva l'eliambulanza: ciclista in gravi condizioni all'ospedale

E’ un inizio anno da dimenticare a Senigallia sul piano della sicurezza stradale. Questa mattina, attorno alle 9, un ciclista è stato investito da un’auto ed è finito all’ospedale in gravi condizioni. E’ accaduto in via Mattei. L’uomo, un 75enne del posto, è stato urtato da un’auto in transito ed è caduto rovinosamente a terra.

Subito sono stati allertati i soccorsi. Dalla base di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza del 118, mentre sul luogo dell’incidente interveniva una pattuglia della polizia stradale di Senigallia. Il ciclista era cosciente, ma è stato portato in volo all’ospedale in codice rosso. In corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’investimento.