Ciclista travolto, atterra l'eliambulanza per il trasporto d'urgenza in ospedale

JESI - Paura questa mattina in via Gobbi, dove un ragazzo pakistano è stato centrato in pieno da un'Audi mentre era in sella alla sua bici. L'impatto è avvenuto intorno le 7, quando il giovane stava transitando lungo la strada che da via San Marcello porta in via Montelatiero. Sul posto sono subito intervenuti automedica, ambulanza della Croce Verde di Jesi ed Icaro02 per il trasporto d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO