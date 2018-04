Bicicletta "toccata" in rotatoria, paura per un ciclista di 71 anni

Una bicicletta e un'auto in rotatoria. Un incontro che spesso, purtroppo, evolve con il corpo di chi sta in sella che vola a terra. Così come è successo oggi, domenica 8 aprile, quando da poco erano passate le 11 in via Marconi, sulla rotatoria all'altezza dell'Iper Simply. Ad avere la peggio è stato un uomo anconetano di 71 anni che, leggermente urtato in rotatoria da una Mercedes, è rovinato a terra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Falconara e le squadre di soccorso del 118. Il 71enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette dove è stato sottoposto a una Tac che, fortunatamente, non ha evidenziato un trauma cranico. Il traffico ha subito rallentamenti dovuti all'intervento in corso.