Ciclista investito da un’auto nella notte, è grave in ospedale

Ciclista investito da un’auto e trasportato all’ospedale in codice rosso. Il fatto è avvenuto la scorsa notte a Jesi, lungo via Ancona, poco dopo la concessionaria della Opel, in direzione Chiaravalle.

L’uomo, un 58enne, è stato soccorso dal 118, con l’ambulanza della Croce Verde, che ha provveduto al trasporto all’ospedale di Torrette in codice rosso.Sul posto anche due pattuglie della Polizia Stradale. Il ciclista non sarebbe in pericolo di vita ma ha comunque riportato vari traumi.