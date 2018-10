Ciclista non si accorge del bus fermo e lo "tampona": 41enne in ospedale

Stava pedalando lungo via Clementina quando è andato a sbattere contro l'autobus che si era arrestato alla fermata per fare scendere e salire passeggeri. È successo in serata tra Falconara e Chiaravalle. Ovviamente ad avere la peggio è stato il ciclista, un 41enne di Agugliano.

L'uomo è stato soccorso dalle ambulanze inviate sul posto dal 118. In via Clementina anche due pattuglie dalla Polizia locale di Falconara per i rilevamenti del caso e per regolamentare la viabilità. Il traffico, durante il soccorso, ha subito rallentamenti.