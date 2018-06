Lo tocca con lo specchietto e lo butta a terra, ferito un ciclista

Incidente stradale in via Flaminia nella serata di oggi, martedì 26 giugno. Ad avere la peggio è stato un ciclista, un 53enne anconetano, che in sella della sua bicicletta viaggiava in direzione nord. Quasi all'altezza del sottopassaggio di Villanova l'uomo è stato urtato dallo specchietto laterale di un'auto che procedeva nella sua stessa direzione.

L'uomo è finito a terra. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale e un'ambulanza dell'Avis di Montemarciano. L'anconetano ha riportato, fortunatamente, solo lievi escoriazioni. A causare il sinistro, a quanto sembra, è stato il sole che molto basso a quell'ora della giornata, rendeva difficoltosa la vista alla conducente della vettura, una donna di Senigallia.