Cadono pezzi di galleria, asse chiuso: «Un sasso ha colpito il mio furgone, io miracolato»

ANCONA - Pezzi di cemento cadono dalla galleria dell’asse, arteria chiusa per due ore in direzione Baraccola con traffico verso sud deviato all’uscita delle Grazie. L’allarme è scattato questa mattina quando il furgone di Lorenzo Bambini, titolare della ditta Tecno Free, è stato colpito da un sasso sul montante sinistro all'altezza del parabrezza. L’uomo stava andando a lavoro per un’assistenza: «Guidavo in direzione Baraccola e all’improvviso ho sentito un grande botto- ha raccontato Bambini- fortunatamente, nonostante i miei 60 km all’ora, un pezzo di cemento ha preso il montante e non il vetro. Se avesse preso il parabrezza in pieno lo avrebbe sfondato e chissà come sarebbe andata. Sono stato miracolato».

Alle 10,15 la polizia municipale ha allertato i vigili del fuoco, che hanno raggiunto la galleria per i controlli di sicurezza. Il tunnel è stato riaperto intorno alle 12,30. Sul posto anche l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi.