Frontale davanti a Fileni, violenti impatto tra due auto: sul posto l'eliambulanza

CASTELPLANIO - Incidente stradale intorno alle 9 di questa mattina (mercoledì) a Castelplanio, tra via Cannegge e via Clementina, a pochi passi dallo stabilimento Fileni. Per cause ancora in fase di accertamento una Fiat Panda ed una BMW si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio una donna che è stata soccorsa e poi trasportata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Meno gravi le condizioni dell'altro automobilista. Sul posto l'ambulanza della Croce Verde, l'automedica del 118, i vigili del fuoco e la Polizia.

