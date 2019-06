Si ribalta più volte e le lamiere la intrappolano nel veicolo, dentro una donna

Incidente stradale questa mattina alle ore 11,30 sulla SS16 a Castelfidardo. Per cause in fase di ricostruzione, una donna di 70 anni alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo e si è rovesciata diverse volte rimanendo bloccata all’interno della vettura. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il parabrezza per farla uscire dal suo mezzo e l'hanno poi affidata alle cure del personale sanitario 118. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora.