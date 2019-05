Violento frontale contro un albero, ma dentro l'auto non c'è nessuno

I soccorsi arrivano sul luogo dello schianto ma all'interno dell'auto non c'è nessuno. Curioso quanto avvenuto nella prima mattinata di oggi, a Castelfidardo in via Ernesto Che Guevara, dove una vettura si è scontrata frontalmente contro un albero. Del conducente però nessuna traccia, visto che al loro arrivo i vigili del fuoco non hanno trovato l'automobilista. Sul posto anche i Carabinieri di Osimo che ora dovranno risalire al proprietario del veicolo, che probabilmente si è allontanato subito dopo l'incidente.