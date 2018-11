Dopo lo schianto finiscono nella scarpata, feriti 4 giovani: dentro anche una ragazza incinta

Incidente stradale ieri sera, poco dopo le 22,30, in via Che Guevara a Castelfidardo. Per cause in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale, un furgone Iveco Daily si è scontrato con una vettura Alfa Romeo Mito con quattro ragazzi a bordo finendo nella scarpata. I vigili del fuoco hanno estratto e affidato ai sanitari del 118 i quattro ragazzi, di cui una incinta e successivamente messo in sicurezza lo scenario dell’incidente e prestato assistenza durante i rilievi e recupero dei due automezzi. La strada Provinciale 5 è stata chiusa al traffico oltre due ore. Le loro condizioni non sarebbero gravi.