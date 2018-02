Incidente stradale, schianto tra due auto: due donne in ospedale

Nel tardo pomeriggio di ieri, quando da poco erano passate le 18.30, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo in via Jesina dove si era verificato un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due vetture si sono scontrate, le due conducenti sono state trasportate dal personale del 118 al pronto soccorso di Osimo per accertamenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte nello scontro.