Incidente, perde il controllo e si ribalta: automobilista estratto dalle lamiere

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 11:30, a Castelfidardo in via Jesina dove da poco si era verificato un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di una Fiat 500L, con un passeggero a bordo, ha perso il controllo ribaltandosi dopo essersi schiantato sul ciglio della strada. Una persona è stata estratta dalle lamiere ed affidata al personale sanitario del 118. L'altra è per fortuna rimasta illesa.

