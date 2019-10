Terribile schianto in superstrada, auto e furgone si ribaltano: ci sono feriti

Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti sulla superstrada 76, in località Castelbellino per un incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, un furgone bianco e una Fiat Panda si sono scontrati ribaltandosi entrambi con i rispettivi conducenti che sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso dal personale del 118.

I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente e prestato assistenza alle forza dell’ordine durante i rilievi fornendo illuminazione. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.