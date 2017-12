Incidente stradale, perde il controllo e si schianta contro un palo

Nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelbellino, in via Clementina dove si era verificato un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una vettura Fiat Musa condotta da un ragazzo ha perso il controllo terminando la corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica.

I vigili del fuoco hanno prestato soccorso all’infortunato, ricevute le prime cure sul posto veniva trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. La strada per circa sessanta minuti è rimasta chiusa al traffico.

