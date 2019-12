Frontale da brividi tra due auto, sangue nella nebbia: un ferito all'ospedale

Frontale da brivido questa mattina a Casine di Paterno. Due auto sono entrate in collisione in via Monteferro (la strada che collega Sappanico a Paterno), nei pressi di una curva a gomito.

Un uomo di 75 anni è finito all’ospedale con ferite di media gravità. Era al volante della sua Fiat Panda che, per cause in corso d’accertamento, si è scontrata violentemente con un’Alfa Romeo Giulietta guidata da una donna (rimasta illesa) che proveniva dalla direzione opposta, in un tratto di strada particolarmente ripido.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale di Ancona, al lavoro per ricostruire quale delle due auto ha invaso l’altra corsia. A provocare l’incidente potrebbe essere stato anche il fondo reso umido dalla nebbia.